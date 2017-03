Fussball

13.3.2017, 14:25 Uhr

Ricardo Rodriguez muss mit Fussverletzung passen

Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft muss in der WM-Qualifikation gegen Lettland am 25. März in Genf auf Ricardo Rodriguez verzichten. Von sda

Nationalverteidiger Ricardo Rodriguez muss gegen Lettland passen (Bild: sda)

Der Verteidiger vom VfL Wolfsburg zog sich am Wochenende in der Bundesliga beim 1:0-Erfolg gegen RB Leipzig einen Teilabriss des Syndesmosebandes im rechten Fuss zu, wie nähere Untersuchungen am Montag zeigten. Er wird mehrere Wochen ausfallen.

Nationalcoach Vladimir Petkovic wird den 24-jährigen Zürcher nicht für den Zusammenzug vor dem Lettland-Spiel aufbieten. Als erste Alternative auf der linken Verteidigerposition gilt François Moubandje, seinerseits Stammspieler beim FC Toulouse in der französischen Ligue 1.