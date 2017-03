Wetter

19.3.2017, 16:35 Uhr

Erste Sommergefühle: Über 25 Grad im Tessin

19.3.2017, 16:35 Uhr

Am Sonntag wurde es im Tessin zum ersten Mal in diesem Jahr über 25 Grad warm. Damit geht der 19. März als erster Sommertag in die Statistik ein. Von sda

Im Tessin sind am Sonntag erstmals Sommergefühle aufgekommen: SRF Meteo hat über 25 Grad Celsius gemessen, was unter Meteorologen als Sommertag gilt. (Bild: sda)

In der Tessiner Magadinoebene hat SRF Meteo kurz nach Mittag zum ersten Mal in diesem Jahr 25 Grad Celsius registriert. Die Luftmasse war genügend mild, dazu noch etwas Nordföhn und Sonne, wie SRF Meteo am Sonntag mitteilte.

Vergleichsweise fällt der erste Sommertag in diesem Jahr jedoch auf einen der hinteren Plätze. Im Jahr 2000 war der erste Sommertag beispielsweise schon am 9. März.

Von einem Sommertag sprechen Meteorologen, wenn die Temperatur über 25 Grad steigt. Eine Hitzetag mit über 30 Grad wird gemäss SRF Meteo erst im April möglich sein.