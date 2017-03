Kommentar

16.3.2017, 15:45 Uhr

Wir brauchen mehr Verweiblichung

Frauen – und mit ihnen viele Männer – gehen auf die Strasse. Die Bewegung heisst Women’s March. Es ist auch höchste Zeit, dass sich etwas bewegt. Von den Frauen können Männer nämlich viel lernen. Ein Kommentar von Gabriel Brönnimann

«Die Zukunft ist weiblich»: Eindrücke vom women's strike am Weltfrauentag, 8. März 2017, in New York.

Gabriel Brönnimann

Frauen haben es wahrlich nicht leicht. Man muss fast froh sein, wenn man keine ist. Frau-Sein bringt – wir Männer haben das über die Jahrhunderte so eingerichtet – noch immer viel mehr Nach- als Vorteile. Ausnahmen bestätigen höchstens die Regel, um die Realität ist es wie folgt bestellt:



Wenn eine Frau mit einem Mann zusammenlebt, ist die Gefahr, dass sie sein Opfer wird, mindestens drei Mal so hoch, als dass er zu ihrem Opfer wird. 2014 waren drei Viertel der polizeilich erfassten 8971 Opfer physischer und/oder sexueller Gewalt in der Schweiz Frauen oder Mädchen. Eine Studie der Schweizer Opferbefragung hat zudem gezeigt, dass nur rund ein Fünftel der Straftaten im häuslichen Bereich überhaupt zur Anzeige gelangt.

Das ist nur die Situation im Heim und am Herd. Draussen ist es nicht viel weniger beelendend. Frauen verdienen weniger, machen auch dann, wenn sie arbeiten, die meiste Hausarbeit, verzichten in Paarbeziehungen eher auf eine berufliche Karriere und haben im Geschäftsleben die Arschkarte auf Vorrat. Die Schweiz leistet sich den sackteuren Brain-Drain von über 50'000 studierten Frauen, die im Haushalt statt in der Berufswelt arbeiten, während sie gleichzeitig über Fachkräftemangel klönt.

Männer, die von Frauen lernen, werden nicht zu Frauen. Aber höchstwahrscheinlich zu besseren Menschen.

Auch wenn Mann froh ist, keine Frau zu sein, dürfte er von Frauen ruhig ein, zwei Dinge lernen. Mann würde deshalb nicht zur Frau. Aber höchstwahrscheinlich zu einem besseren Menschen. Warum, das zeigt schon ein Blick in die Verbrechensstatistik. Laut Schweizer Strafjustiz waren im Jahr 2015 von 109'960 abgeurteilten Personen 98'898 Männer und 11'062 Frauen. Verhältnis: 89,94 zu 10,06 Prozent.

Mit zehn Prozent liegt die Frauenquote bei den Verurteilungen noch etwas höher als die Frauenquote in Schweizer Geschäftsleitungen (2017: 8 Prozent). Letzteres ist für Männer derart unangenehm, dass man es lieber verschweigt. Jedenfalls ist das Ungleichgewicht in der Schweizer Politik und den Medien (beide von Männern dominiert) jeweils kaum mehr als fünf Minuten lang Thema. So kommt es, dass die Schweiz von allen 29 OECD-Ländern nur von der Türkei, von Japan und von Südkorea geschlagen wird. Bezüglich Ungleichbehandlung der Geschlechter am Arbeitsplatz, versteht sich.

Was also tun? Wie lernen wir von den Frauen? Zumal hierzulande eine Art von Konsens herrscht, dass Gleichberechtigung und Freiheit gegeben seien, weshalb alles sicher schon seine Richtigkeit habe, so, wie es eben ist. Wo käme man hin, würde man etwas unternehmen!

Im Kleinen anfangen

Herrschaften, die solches von sich geben, sind in Politik und Wirtschaft derzeit besonders laut hörbar. Man sollte sie statt in Manager- womöglich in Gärtnerkurse schicken: Die Idee, dass sich Kulturen prächtig entwickeln, wenn nur ja niemand unterstützend eingreift, würde ihnen dort jedenfalls rasch ausgetrieben.

Klar, übertriebene Forderungen bringen kaum etwas. «Begeht weniger Verbrechen, Männer!» – das ist sehr viel leichter gesagt als durchgesetzt. Auch die fristlose Entlassung von 42 Prozent der Männer in Schweizer Geschäftsleitungen bei gleichzeitigem Ersatz durch neue weibliche Mitglieder der Geschäftsleitung ist wenig praktikabel. Zudem dürfte es dem Frieden zwischen den Geschlechtern nicht gerade dienlich sein.

Eindrücke vom women's strike am Weltfrauentag, 8. März 2017, in New York.

Anfangen muss man im Kleinen. Das ist realistischer. Und mit kleinen Veränderungen liesse sich womöglich auch manch grösseres Problem lösen.

Denn die Ungleichheiten im Verhalten in patriarchalen Gesellschaften zwischen Mann und Frau sind längst bestens erforscht. Soziolinguisten (Sprachforscher, die den Gebrauch der Sprache in sozialen, politischen kulturellen Kontexten analysieren) haben schon vor Jahrzehnten umfangreiche Studien über das Verhalten der Geschlechter in Gesprächssituationen gemacht. Es hat sich bloss noch kaum jemand die Mühe gemacht, daraus etwas zu lernen.

Einige grundlegende Erkenntnisse der soziolinguistischen Forschung, denen man so und ähnlich immer wieder begegnet:

Frauen legen in Konversationen Wert darauf, dass Gesprächspartner abwechselnd sprechen. Sie fördern dieses Verhalten auch gezielt in Gesprächen, etwa durch den Einsatz von Schlüsselworten und kurzen Rückfragen. Männer hingegen tendieren im Gegensatz zu Frauen dazu, an diesen Schlüsselstellen still zu bleiben – dies ganz besonders in Gesprächen mit Frauen. Probleme, Schweigen und Unterbrechungen sind programmiert.*

In gemischtgeschlechtlichen Gruppen wechseln Männer in Gesprächen sehr viel öfter das Thema.** Ausserdem unterbrechen Männer Frauen gerne systematisch und können so Gespräche dominieren – ein Verhalten, das Erwachsene so sonst nur gegenüber Kindern an den Tag legen.***

Diverse Studien haben gezeigt, dass Unterbrechungen und gleichzeitiges Sprechen in gleichgeschlechtlichen Gruppen ungefähr gleich häufig vorkommen. In gemischtgeschlechtlichen Gruppen verwandeln sich die meisten Männer in Unterbrecher.

In Schulklassen mit männlicher Lehrperson und überwiegend männlichen Schülern sprechen die Schüler mehr als zweieinhalb mal so viel wie die Schülerinnen. Ist die Lehrperson eine Frau, holen Schülerinnen massiv auf. In jeder der in der Studie untersuchten 24 Schulklassen – egal, ob sie aus mehr Schülern oder Schülerinnen bestand –, haben die männlichen Schüler den Unterricht dominiert.****

Das beschriebene Verhalten in gemischtgeschlechtlichen Gruppen trifft weder auf alle Individuen zu, noch ist es rein naturgegeben. Es ist – man kann es nicht genug betonen – auch ein Abbild der Kulturen, in denen Dialoge zwischen Mann und Frau stattfinden.*****

Das wiederum bedeutet: Es müsste schon im alltäglichen Gespräch zwischen Männern und Frauen nicht alles so sein, wie es ist. Männer könnten besser zuhören und müssten Frauen nicht so oft ins Wort fallen, wie sie dies – Studie um Studie belegt es – tun.

Einfach ist auch das nicht. Aber hier könnte man anfangen, etwas zu verändern. Wir verstehen eigentlich gut, was da läuft. Man(n) müsste nur wollen. Schon nur, indem man das eigene Kommunikationsverhalten reflektiert. Oder – zum Beispiel in Teamsitzungen – die Sache mit der Kommunikation thematisiert.

Donald Trump wäre nicht US-Präsident, hätten die Männer wie die Frauen gewählt.

Den Männern würde etwas mehr Verweiblichung guttun. Nicht nur ihnen: Es wäre für alle, vielleicht für den ganzen Planeten, eine Wohltat. Ein kleines bisschen würde schon viel helfen: Donald Trump wäre nicht US-Präsident, hätten die Männer wie die Frauen gewählt (knapp zwar, aber immerhin). Ohne die Stimmen der Frauen wäre Norbert Hofer von der FPÖ Präsident von Österreich (derselbe Hofer, der 2013 ein Buch verlegte und das Vorwort dazu verfasste, das den «Brutpflegetrieb» von Frauen beschwört und auch ansonsten abscheulichen, völkisch-nationalistischen Dreck verbreitet).

Auch das Wahlverhalten von Schweizer Frauen zeigt Unterschiede zu dem der Schweizer Männer: Rechtspopulisten kommen bei Frauen weniger gut an als bei Männern. Beim Abstimmungsverhalten sind die Unterschiede laut gfs.bern kleiner. Allerdings stellte das Institut fest, dass Schweizerinnen sich an der Urne etwas stärker für Umwelt, Service Public und Benachteiligte einsetzen als Schweizer.

Aber mal halblang. Ein guter Anfang wäre, wie angetönt, schon nur, dass man sich besser zuhört. Während Sitzungen würden sich nicht alle ständig ins Wort fallen. Themen würden nicht wild gewechselt, Beschlüsse erst dann gefällt, wenn die Mehrheit grundsätzlich einverstanden ist.

Konsens, Mann. Fuck yeah!



Mann trägt Pussy-Hat: Eindrücke vom women's strike am Weltfrauentag, 8. März 2017, in New York.

Für die, die längst «Gender-Wahn» schreien (eine Wortkreation, die übrigens einzig und allein von Leuten verwendet wird, die an Gender-Wahn leiden – sonst hat den niemand), sei an dieser Stelle gerne noch einmal betont: Mann würde mit etwas Verweiblichung nicht zur Frau werden. Mann- oder Frau-Sein ist nicht mit männlichen und weiblichen sozialen Gepflogenheiten zu verwechseln. Das machen höchstens die, die ängstlich auf ihren imaginären Planeten Mars oder Venus hocken bleiben.



__

