Ständerat will Krippenplätze mit Bundessubventionen verbilligen

¶ Der Nationalrat debattiert über die Zukunft des Schweizer Radio- und Fernsehens (SRG). Die Kommission will die Möglichkeiten der SRG einschränken und stellt zahlreiche Forderungen. Von sda. Weiterlesen

Altersvorsorge

¶ Bei der Reform der Altersvorsorge hat der Nationalrat am Montag in mehreren wichtigen Punkten nachgegeben. Dafür erwartet er vom Ständerat, dass er den umstrittenen AHV-Zuschlag fallenlässt. Ob dieses Kalkül aufgeht, entscheidet sich in der Einigungskonferenz. Von sda. Weiterlesen