103 Leichen exhumiert wegen Bündner Gefängnisneubau

¶ «Es ist gang und gäbe, dass Leute für die türkische Regierung an Tagungen und Konferenzen ­erscheinen, um die Teilnehmer zu fotografieren oder aufzunehmen», sagt ein Doktorand gegenüber «Tagesanzeiger.ch/Newsnet». Akademiker seien überzeugt, dass in Ankara über jeden eine Fiche angelegt werde, der zur Kurdenfrage oder zum armenischen Genozid forsche. Empfohlen von Tino Bruni. Zum Artikel

Presseschau

¶ Die Kontroverse um türkische Propaganda-Auftritte in der Schweiz und Europa hat an diesem Wochenende die Sonntagspresse geprägt. Neues gibt es aber beispielsweise auch von der KESB-Initiative. Eine Übersicht der Schlagzeilen in unbestätigten Meldungen: Von sda. Weiterlesen