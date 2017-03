Zwischenfall

13.3.2017, 09:10 Uhr

Zwischenlandung von Swiss-Flugzeug in Dakar

Wegen technischer Probleme an der Kerosinpumpe hat eine Maschine der Swiss in der Nacht auf Montag auf dem Flughafen Dakar im Senegal zwischenlanden müssen. Für die Besatzung und die Passagiere bestand zu keiner Zeit eine Gefahr. Von sda

Eine Swiss-Maschine musste wegen technischer Probleme in Dakar zwischenlanden (Symbolbild). (Bild: sda)

Auf dem Flug LX92 von Zürich nach São Paolo sei der Besatzung eine technische Unregelmässigkeit an der Kraftstoffpumpe aufgefallen, bestätigte am Montag ein Sprecher der Fluggesellschaft eine Meldung von «Blick online». Sie habe deshalb entschieden, ausserplanmässig in Dakar zu landen.

Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder seien wohlauf, sagte der Swiss-Sprecher. Man sei derzeit daran, die Fluggäste schnellstmöglich an ihr ursprüngliches Ziel zu befördern.