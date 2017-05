Literatur

Zwischen Stall und Schreibstube: Noëmi Lerch veröffentlicht mit «Grit» ihren zweiten Roman

Nach ihrem erfolgreichen Erstling «Die Pürin» legt Noëmi Lerch nach und nimmt mit «Grit» wieder atypische weibliche Lebensentwürfe in den Blick. Ist das noch Zufall oder schon Programm? Porträt einer Autorin, die sich nicht auf simple Botschaften beschränken mag. Von Daniel Faulhaber

Noëmi Lerch liebt Bahnreisen. Wenn sie in Basel auf einen Anschluss wartet, dann tut sie das im Bahnhofsbuffet, dieser vornehmen Wartehalle, eingeklemmt zwischen SBB und französischem Bahnhof. Sie braucht die Karte nicht zu sehen, bestellt Tee Rum als sei es das Selbstverständlichste der Welt und freut sich auf den Abend.



Endlich wieder Stadtluft schnuppern. Barbetrieb. Gläserklirren. Bier, Wein, Tanz. Ihre Schwester feiert Geburtstag in einer Basler Kneipe, da ist Lerch gerne dabei. Die 29-Jährige ist die älteste dreier Schwestern.



In der Schweizer Literaturszene gehört sie dagegen eher zur jungen Schar. Wie so viele, die in den letzten Jahren von sich reden machten, besuchte sie das Literaturinstitut in Biel. Ihr Debüt «Die Pürin» erschien 2015. Vor dem Kreislauf der vier Jahreszeiten wird darin die knöcherne Arbeit auf einem Bündner Bauernhof beschrieben, die sich zwei Frauen, eine Bäuerin und ihre Gehilfin, untereinander aufteilen.

Zart erzählt und mit einem Schuss Surrealität entspinnt Lerch ein Beziehungsgeflecht zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen und Geistern, deren Wege sich auf die eine oder andere Art im Schoss dieser kargen Bergwelt kreuzen. Nur: so harmlos wie in dieser Kürzestfassung bleibt es dann doch nicht.

Der Roman wurde von der NZZ als fabelhafter Wurf geadelt, es gab einen Preis und ordentlich Presse. Gut, die Bezeichnung «Literatur-Girl» («20 Minuten») wollte schon da nicht recht zu ihr passen, aber Lerch hätte die Rolle des neuen Top-Shots, die ihr vom Feuilleton angetragen wurde, auch einfach annehmen können.



Ein Schreibatelier in Zürich. Ein paar Instagram-Impressionen von der Alp, auf der «Die Pürin» entstand. #Bergluft #Girlpower #Inspiration. Sowas in der Art.

Keine Lust auf Hashtags

Aber auf «etwas in der Art» hatte Lerch keine Lust. Lieber zog die gebürtige Aargauerin auf einen Bauernhof in Aquila im Bezirk Blenio, Tessin, 519 Einwohner, 789 m. ü. M. Heustock statt Hashtag. Auf ihrem Facebookprofil gibt es abgesehen von ein paar Links zu Rezensionen nicht viel zu entdecken – bis im November 2016 plötzlich diese Kuh im Titelbild erscheint. «No Parc» steht mit roter Farbe auf ihren Bauch geschrieben, ein Protest gegen die geplante Umzonung von Weideland in ein Naturschutzgebiet.



Mittlerweile hat Lerch das Bild wieder geändert, der Parc Adula, der auch die Gemeinde Aquila tangiert hätte, ist im Winter 2016 an der Urne abgeblitzt. Gut so, findet Lerch. Und ein bisschen Facebook-Aktivismus hat sie jetzt auch im Palmarès.



Seither ist es wieder ruhig geworden um Lerch und in Aquila sowieso, vom einsetzenden Lärm der Melkmaschinen um 6.30 Uhr morgens einmal abgesehen. Lerch mag das Geräusch, «es hilft mir aufzustehen und mit dem Schreiben zu beginnen.»



Apropos schreiben: Mit der Idylle ist es für Lerch bald vorbei. Im Mai erscheint ihr zweites Buch «Grit», das sie schrieb, «weil ich diese Geschichte schon lange im Kopf hatte», wie sie sagt. «Der Hof, auf dem ich lebe, ist ein guter Ort zum Schreiben. Manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, weil die anderen draussen in der Kälte arbeiten, füttern, misten, melken, Holz machen. Aber wir tun ja alle einfach unsere Arbeit und wenn immer wir können, helfen wir einander.»

Noëmi Lerch, um was gehts in «Grit»?

«Es geht um zwei Frauen, die leben in einer düsteren Hütte am Ende eines Tals, oder am Ende der Welt. Man merkt, das sind Mutter und Tochter. Die Mutter hat ihr Leben lang gewusst, was sie wollte und was sie wollte, hat sie erreicht. Die Tochter hat sich nie entscheiden können. Am Ende ist sie Bäuerin geworden.»

Moment mal.



Zwei Frauen, die eine älter und stark, die andere jung und manchmal unstet. Ein Gespräch. Ein Auseinandernehmen und wieder Zusammensetzen weiblicher Biografien. Frauenbilder im Spiegel zweier Generationen. Während zweier Tage und Nächte reden die Protagonistinnen, zu sich selbst und zueinander. Über den Vater, der im Grunde die Mutter war. Über die Mutter, die im Grunde der Vater war. Weibliche Lebensentwürfe in männlichen Arbeitswelten.

Hatten wir das nicht schon mal?

«Nein, ich habe keine Neuauflage der ‹Pürin› geschrieben», sagt Lerch bestimmt. «Grit handelt von einer Familie, in der die Rollenverteilung umgekehrt wird. Sie handelt vom Aufstieg und Niedergang dieser modernen Idee von Familie. Und von all dem, das trotzdem übrig bleibt, ja gerade darum übrig bleiben muss, weil es grundlegend ist für ihr Zusammenleben.»

Lerchs Erstling «Die Pürin» wurde als Bergroman gelesen. Oder: als Generationenporträt zweier Frauen in traditionell geprägten Lebenswelten. Oder: als realistische Story mit mystischem Anklang. Von einem feministisch engagierten Stück Literatur war nie die Rede, ein Missverständnis?

«Da steckt sicher viel Feminismus darin. Warum davon selten die Rede war, weiss ich nicht. Es schien mir selbstverständlich. Vielleicht allzu selbstverständlich.»

Lerch wird vorsichtig beim Thema Feminismus. Sie weiss um die politische Sprengkraft eines Begriffs, der von vielen Seiten für die eigene Agenda reklamiert wird. Lerch lehnt sich ungern aus dem Fenster.

«Die Bewegung der Emanzipation hat zum Glück unsere Welt verändert. Aber nur weil Frauen heute nebst Kinderbetreuung und Haushalt auch auswärts arbeiten, heisst es noch lange nicht, dass wir am Ziel angekommen sind.» Die Figur «Grit» sei ein Beispiel für den Versuch, aus stereotypen Laufbahnen auszubrechen, sagt Lerch. «Sie ist eine Galionsfigur in ihrer Zeit, es braucht sie unbedingt. Aber sie ist sehr einsam, und kämpft auch damit, dass sie und ihre Familie sich immer mehr abhanden kommen.»

Lerch selbst studierte mehrere Jahre in der Stadt, heute lebt sie auf dem Land. Ihr Alltag ist geprägt von intellektueller und körperlicher Arbeit gleichermassen, wobei sie sich als Frau selten beweisen muss, wie sie sagt. Der Hof funktioniert nur als Gemeinschaft. «Für mich ist es gleichermassen wichtig, zu schreiben wie zu kochen wie im Stall zu den Tieren zu schauen. Ich möchte das ganzen Leben in meinen Händen haben.»

Darum widerstrebt es ihr eigentlich, auf die mediale Bühne gebeten zu werden. Sie weiss um die Krux der Journalisten, komplexe Sachverhalte und auch Persönlichkeiten «verkaufen» zu müssen, anstatt sie einfach abzubilden. Über ihre Bücher redet sie gerne, die sprechen für sich und dürfen gerne leuchten im Rampenlicht der Berichterstattung. Ihren eigenen Scheinwerfer dimmt sie derweil herunter: «Bitte so unspektakulär wie möglich.»