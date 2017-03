Amtsübergabe im Schloss Bellevue: Gauck trifft Steinmeier

19.3.2017, 12:35 Uhr

19.3.2017, 12:35 Uhr

Der neue Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r.) und seine Frau kommen zur symbolischen Amtsübergabe in das Schloss Bellevue in Berlin. Hinter ihnen gehen der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck und seine Lebensgefährtin in das Schloss. (Bild: sda)