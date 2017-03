Tausende Kurden demonstrieren in Frankfurt - «Nein zur Diktatur»

18.3.2017, 14:45 Uhr

18.3.2017, 14:45 Uhr

Kurdische Demonstranten am Samstag in Frankfurt mit Fahnen mit dem Porträt von Abdullah Öcalan, dem in der Türkei inhaftierten Anführer der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. (Bild: sda)