Tourismus

18.3.2017, 06:35 Uhr

Online-Reisebüro Expedia beruft Chelsea Clinton in Verwaltungsrat

Chelsea Clinton zieht in den Verwaltungsrat des Online-Reisebüros Expedia ein. Das Unternehmen erweiterte das Gremium auf 14 Mitglieder und besetzte den neuen Posten mit der Tochter von Ex-US-Präsident Bill Clinton und Ex-Aussenministerin Hillary Clinton. Von sda

Die Tochter der Clintons ist heute als Vizepräsidentin der Familienstiftung tätig. (Archivbild) (Bild: sda)

Die 37-Jährige ist die einzige Tochter der Clintons. Sie ist als Vize-Präsidentin der Familienstiftung tätig. In der Vergangenheit arbeitete sie unter anderem für die Unternehmensberatung McKinsey und als Korrespondentin für den TV-Sender NBC News. Die Ernennung Clintons ging aus einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor.