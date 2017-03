GoPro will mit weiterem Stellenabbau sparen

¶ Nach dem Einzug in den Viertelfinal der Champions League gilt Leicester City plötzlich als Geheimtipp für Europas Fussball-Krone. Trainer Craig Shakespeare hat den englischen Meister wiederbelebt. Von sda. Weiterlesen

Swiss Open 2017

¶Bei den Badminton Swiss Open in der Basler St. Jakobshalle sind am zweiten Turniertag nur noch wenige Schweizer dabei. Für die meisten war schon in der Qualifikation Schluss. Immerhin wehrte der Basler Christian Kirchmayr drei Matchbälle ab – bevor er wie viele seiner Landsleute doch noch verlor.Von Daniela Frahm. Weiterlesen