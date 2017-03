USA

16.3.2017, 00:30 Uhr

Gericht stoppt auch neues Einreiseverbot in den USA

16.3.2017, 00:30 Uhr

Wenige Stunden vor ihrem geplanten Inkrafttreten hat ein US-Bundesgericht in Hawaii die neuen Einreiseverbote von US-Präsident Donald Trump vorläufig gestoppt. Erwirkt hatte die Klage der US-Bundesstaat Hawaii, dem sich 13 weitere Bundesstaaten angeschlossen hatten. Von sda

Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft vor einem Gerichtsgebäude in Hawaii: Ein Richter im US-Bundesstaat ist dem Antrag des Staatsanwalts gefolgt und hat das neue Dekret für Einreiseverbote von US-Präsident Donald Trump vorerst auf Eis gelegt. (Bild: sda)

Richter Derrick Watson entschied am Mittwoch, dass «irreparable Verletzungen» von Rechten und öffentlichen Interessen zu befürchten seien, wenn die einstweilige Verfügung nicht erlassen werde.

Der von Trump am 6. März unterzeichnete Erlass hätte um Mitternacht (US-Ostküstenzeit) am Donnerstag in Kraft treten sollen. Der erste Anlauf für Einreiseverbote war bereits von einem Gericht in Seattle (Bundesstaat Washington) gestoppt worden.

Im zweiten Versuch hatte die Regierung Zugeständnisse gemacht. Geplant war aber immer noch, Flüchtlinge für 120 Tage und Menschen aus sechs vorwiegend islamischen Ländern für 90 Tage von der Einreise in die USA abzuhalten.