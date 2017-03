Paris erklärt den Ratten der Stadt den Krieg

Swiss Open 2017

¶Olympiasieger und Weltmeister Lin Dan aus China ist die Topmeldung für das Badminton Swiss Open vom 14. bis 19. März in der St. Jakobshalle. In Frauendoppel und Mixed topgesetzt ist die extrovertierte Chinesin Chen Qingchen, die bereits im vergangenen Jahr das Publikum in Basel begeisterte.Von Daniela Frahm. Weiterlesen