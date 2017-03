Verkehrsunfall

17.3.2017, 10:05 Uhr

Velofahrer in Suhr von Lieferwagen gestreift und verletzt

Ein 35-jähriger Velofahrer ist in der Nacht auf Freitag in Suhr AG von einem Lieferwagen erfasst und zu Fall gebracht worden. Der Mann erlitt einen Armbruch und musste ins Spital gebracht werden. Von sda

Der Lenker des Lieferwagens war gegen 1.45 Uhr auf der Bernstrasse-West in Richtung Oberentfelden unterwegs. Dabei übersah er den Velofahrer, der in gleicher Richtung am rechten Strassenrand unterwegs war, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilte. Der Zweiradfahrer wurde vom Rückspiegel gestreift und stürzte zu Boden.

Wegen des Verdachts auf Drogenkonsums ordnete die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft beim 26-jährigen Lieferwagenlenker eine Blut- und Urinprobe an. Den Führerausweis musste er abgeben.