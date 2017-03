Umweltverschmutzung

Bei acht Grad im Rhein gegen Plastik-Verschmutzung

15.3.2017, 17:39 Uhr

Der Verein Eco.ch hat den Extremschwimmer Ernst Bromeis mit dem diesjährigen Prix Eco.ch ausgezeichnet. Der Preisträger machte im Rhein gleich auf die Probleme mit Plastik-Verschmutzung aufmerksam. Von Samuel Rink

Plastikflaschen jeder Form und Grösse schaukeln in den Wellen. So, als hätte rheinaufwärts eine Partygesellschaft ihre Reste illegal entsorgt. Und das an einem Mittwochmorgen im März. Zwischen den leeren Flaschen schwimmt – im acht Grad kalten Wasser – der diesjährige Träger des Schweizer Nachhaltigkeitspreises Prix Eco.ch, Ernst Bromeis.

Es seien genau solche Aktionen, die Bromeis für die Kategorie «Hoffnungsträger» auszeichnen: Schwimmaktionen, die auf Umweltprobleme aufmerksam machen. «Mit seiner Art und mit viel Herzblut setzt er sich für die Anliegen rund um das Wasser ein», sagt Vereinspräsident und Basler SP-Nationalrat Beat Jans. Bromeis’ bisher prominentestes Unterfangen war 2014 der Rheinschwumm von der Quelle bis zur Mündung.

Damals hatte Bromeis ganz allgemein einen besseren Zugang zu sauberem Trinkwasser gefordert. Mit der aktuellen Aktion will der Bündner auf die Mikroplastik-Verschmutzung aufmerksam machen. Partikel von weniger als fünf Millimeter Durchmesser belasten die Tiere.

Mikroplastik sogar in Mini-Krebsen

Das zeigen auch die jüngsten Ergebnisse einer laufenden Studie der Universität Basel. Patricia Holm, Leiterin des Programms Mensch, Gesellschaft, Umwelt, setzte Flohkrebse den Mikropartikeln aus – diese verschluckten sie prompt. Über die Nahrungskette können die Partikel auch auf dem Teller landen. Auch beim Mensch richten die Partikel Schaden an.

«Langlebige, hydrophobe Schadstoffe im Wasser haften an das Plastik und werden so von den Tieren aufgenommen», erklärt Holm.

Es hilft nur Ursachenbekämpfung

Sind Mikroplastik-Partikel einmal im Wasser drin, werde man sie kaum mehr los. Dafür seien die Teilchen zu klein. «Das einzige Mittel ist, eine neue Verschmutzung zu verhindern», sagt Holm.

Woher die Partikel stammen, sei aber noch nicht restlos geklärt. Teil des Problems ist laut Holm das Littering an den Gewässern. Die Umweltforscherin: «Hier braucht es tiefer greifende Massnahmen als Sensibilisierungsplakate.» Trotz der grossen Verschmutzung sei die Schweiz im Umgang mit Plastik vorbildlich. Kein Land recycle Plastik so fleissig wie die Schweiz. Das zeigen auch die Plastikflaschen, die im Rhein um Bromeis schwimmen: Es handelt sich um die Recycling-Tagesausbeute eines kleinen Einkaufsladens.

