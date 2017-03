Bevölkerung

15.3.2017, 10:00 Uhr

Solothurner Wohnbevölkerung 2016 um ein Prozent gewachsen

Die Bevölkerung des Kantons Solothurn hat auch 2016 zugenommen. Die Zahl der Einwohnenden stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,07 Prozent oder 2875 Personen auf 270'711 Personen. Der Ausländeranteil beträgt 22,3 Prozent. Von sda

Dieses Wachstum ist vergleichbar mit der durchschnittlichen Entwicklung der letzten Jahre, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Statistik des Kantons Solothurn hervorgeht.

Deutlich über dem kantonalen Schnitt stieg die Zahl der Bevölkerung in den Bezirken Wasseramt (1,6 Prozent), Olten (1,3 Prozent) und Bucheggberg (1,2 Prozent).

Ganz anders ist die Situation in der Stadt Solothurn: Die Zahl der Einwohner sank um 19 Personen (minus 0,1 Prozent) auf 16'795 Personen. In Olten stieg die Zahl der Einwohnenden um 1,79 Prozent auf 18'267 und in Grenchen um 1,51 Prozent auf 17'089 Personen.

Die neuste Bevölkerungsprognose rechnet damit, dass im Jahr 2040 im Kanton Solothurn 315'000 Personen leben werden. Das sind rund 17 Prozent mehr als heute. Frühere Prognosen waren von einem moderateren Wachstum ausgegangen.