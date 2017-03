Kriminalität

14.3.2017, 11:10 Uhr

Gestohlener Solothurner Lieferwagen in Holland aufgetaucht

Der vor rund einer Woche in Bellach SO gestohlene Lieferwagen ist wieder aufgetaucht und zwar in den Niederlanden. Einbrecher hatten das Fahrzeug für den Abtransport von Diebesgut benutzt. Von sda

Ob die tonnenschwere Beute in Form von Messingstangen ebenfalls den Weg bis nach Holland fanden, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen nach der Täterschaft würden weiterhin intensiv weitergeführt, heisst es zum Stand der Ermittlungen am Dienstag in einer Mitteilung der Kantonspolizei Solothurn.