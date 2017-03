Sexualdelikte

13.3.2017, 11:25 Uhr

Nach sexuellen Übergriffen in Allschwil BL Tatverdächtiger in Haft

13.3.2017, 11:25 Uhr

Die Baselbieter Polizei hat in Allschwil einen mutmasslichen Sexualstraftäter festgenommen. Der 39-Jährige soll mindestens drei Frauen angegangen haben. Von sda

Festgenommen wurde der Tatverdächtige am Abend des 28. Februar nach einem Einbruchdiebstahl, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft am Montag mitteilte. Gleichtags und am Vortag soll der Mann in Allschwil zu unterschiedlichen Tageszeiten drei Frauen sexuell angegangen und teilweise bedroht haben.

Der schweizerisch-serbische Doppelbürger befindet sich in Untersuchungshaft. Staatsanwaltschaft und Polizei untersuchen, ob der Mann für ähnlich gelagerte Delikte verantwortlich ist.