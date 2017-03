Schiesserei-Opfer lebten nicht in Basel, Erdogan-Kritiker in Angst und ein Elefanten-ABC

13.3.2017, 11:00 Uhr

13.3.2017, 11:00 Uhr

Opfer der Schiesserei waren nur zu Besuch in Basel



Die beiden Männer, die letzten Donnerstag zwei Gäste im «Café 56» an der Erlenstrasse erschossen und einen dritten Gast schwer verletzt haben, sind weiterhin auf der Flucht. Wie «20 Minuten» schreibt, waren die drei Opfer der Schiesserei als Touristen zu Besuch in Basel. Familienangehörige können sich nicht erklären, wie es zu dieser Schiesserei kam. Sie versuchen, die Toten nach Albanien zurückzutransportieren.

Erdogan-Kritiker meiden die eigene Moschee



Wie die «Basler Zeitung» berichtet, trauen sich Erdogan-kritische Türken in Basel nicht mehr in ihre Gebetshäuser. Ehemalige Besucher der Fetih-Moschee im Gundeli sprechen von gezielter Hetze, die von der Moschee organisiert sei. Laut Mediensprecher Peter Gill von der Basler Staatsanwaltschaft hat es deshalb Anzeigen gegeben. «Ich fühle mich in der Basler Community seit längerer Zeit nicht mehr sicher», sagt ein langjähriger Besucher der Fetih-Moschee, «wir werden angegangen und angefeindet.»

Auch die TagesWoche hat bereits darüber berichtet:

Das Baselbiet wächst vermehrt in die Höhe



Ein Einfamilienhaus im Baselbiet kostet den Steuerzahler mehr als eine Wohnung im verdichteten Siedlungsgebiet. Das Bundesamt für Raumentwicklung rechnet in einer Studie vor, dass die Infrastrukturkosten pro Kopf in verdichteten Siedlungen markant tiefer liegen als in verstreuten Siedlungsgebieten. Wie das Baselbiet deshalb in die Höhe wächst, lässt sich unter anderem in Reinach beobachten. An der Grenze zu Aesch und Dornach sollen hier über 240 Wohnungen gebaut werden – es ist nur eines von vielen Hochhaus-Projekten im Baselbiet.

Alles, was Sie über Elefanten wissen müssen



Diese Woche wird aus der Illustration der neuen Elefanten-Anlage im Zoo Basel endlich Wirklichkeit. (Bild: Zoo Basel)

In drei Tagen wird die 5000 Quadratmeter grosse Elefantenanlage «Tembea» im Basler Zolli eingeweiht. Passend zur Eröffnung hat die «Basler Zeitung» ein Rüssel-ABC zusammengestellt. So wird zum Beispiel der Frage nachgegangen, ob die Dickhäuter weinen und ob sie Einzelgänger sind.