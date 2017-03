NLB

12.3.2017, 18:35 Uhr

Lakers fehlt ein Sieg zum Finaleinzug

Die Rapperswil-Jona Lakers benötigen in den Playoffs der NLB noch einen Sieg zum Finaleinzug. Die St. Galler gewinnen das vierte Duell mit La Chaux-de-Fonds 5:1 und gehen in der Serie 3:1 in Führung. Von sda

Dion Knelsen führte die Lakers zum Sieg (Bild: sda)

Im letzten Spiel am Freitag hatte Rapperswils kanadischer Leitwolf Dion Knelsen krankheitsbedingt aussetzen müssen. Bei seiner Rückkehr riss er nicht nur die Partie sofort wieder an sich, er erzielte auch zwei Tore und führte seine Mannschaft auf die Siegerstrasse zurück. Am Dienstag geht die Serie in La Chaux-de-Fond weiter.

Die aufstiegswilligen Lakers, die auch in Spiel vier 1:0 in Führung gingen, kamen immer wieder zu guten Möglichkeiten, weil La Chaux-de-Fonds defensiv fehlerhaft agierte. Zudem stand auch das Glück auf Seiten des Qualifikationsvierten. Nach knapp 18 Minuten traf Jan Vogel via Rücken von Tim Wolf, dem Goalie der Neuenburger, zum wegweisenden 2:0.