Tottenham locker in den FA-Cup-Halbfinal

¶ Der FC Basel gewinnt in der 24. Runde im Tourbillon gegen den FC Sion mit 1:0 (0:0). Vor 12'300 Zuschauern erzielt Michael Lang mit seinem schwächeren linken Fuss den einzigen Treffer. Weil YB früher am Nachmittag unentschieden spielte, hat der Meister wieder 17 Punkte Vorsprung auf den Zweiten.Von Samuel Waldis und Sebastian Wirz. Weiterlesen

Handball, RTV Basel

¶Der RTV Basel gewinnt in der Zürcher Saalsporthalle gegen GC Amicitia Zürich mit 32:27. Es ist der erste Sieg der Basler in der Abstiegsrunde, am Mittwoch kommt der Tabellenletzte in den Rankhof.Von Samuel Waldis. Weiterlesen