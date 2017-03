Langlauf

12.3.2017, 10:30 Uhr

Cologna gewinnt 49. Engadin Skimarathon

12.3.2017, 10:30 Uhr

Dario Cologna gewinnt die 49. Ausgabe des Engadin Skimarathons über 42 km von Maloja nach S-chanf. Er schreibt sich damit bereits zum dritten Mal in die Siegerliste ein. Von sda

Dario Cologna jubelt über seinen Sieg am Engadin Skimarathon (Bild: sda)

Cologna setzte sich einen Tag nach seinem 31. Geburtstag im Zielsprint von der Spitze weg durch. Für den Münstertaler, der im vergangenen Jahr kurz vor dem Ziel in aussichtsreicher Position einen Stockbruch zu beklagen hatte, ist es nach 2007 und 2010 der dritte Sieg am «Engadiner». Er siegte in 1:27,46 Stunden - das Rennen war damit rund 20 Minuten schneller als vor Jahresfrist.

Vor einer Woche hatte Cologna an der WM in Lahti über 50 km Skating den 7. Rang belegt. Am nächsten Wochenende bestreitet er den Weltcup-Final in Québec. Weil ihm zuletzt muskuläre Probleme in der linken Wade zu schaffen gemacht hatten, wenn er im Klassisch-Stil lief, verzichtete er auf das 50-km-Rennen vom Samstag in Oslo.

Rang 2 in S-chanf ging an den Norweger Anders Glöersen vor dem Russen Ilja Tschernoussow, dem Ehemann der Engadiner Biathletin Selina Gasparin. Tschernoussow hatte den Engadin Skimarathon 2015 gewonnen, Glöersen 2014. Cologna sorgte bei den Männern für den fünften Schweizer Sieg seit 2010.

Bei den Frauen siegte die 27-jährige Norwegerin Mari Eide solo. Sie setzte sich bei ihrer ersten Teilnahme mit 17,6 Sekunden Vorsprung vor der Walliserin Rahel Imoberdorf durch. Dritte wurde Caitlin Gregg aus den USA, die WM-Dritte 2015 über 10 km Skating.