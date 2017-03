Deutschland

11.3.2017, 19:55 Uhr

Fussverletzung stoppt Rodriguez

11.3.2017, 19:55 Uhr

Ricardo Rodriguez muss pausieren. Der Verteidiger des VfL Wolfsburg scheidet beim 1:0-Erfolg in Leipzig unmittelbar vor der Pause mit Fussbeschwerden aus. Von sda

Ricardo Rodriguez verletzte sich am Samstag (Archivbild) (Bild: sda)

Wie sehr die Bänder verletzt sind, wird ein medizinischer Check-up Anfang Woche zeigen. Vom Ausfall des Zürchers könnte auch das Schweizer Nationalteam betroffen sein. Die SFV-Auswahl empfängt am 25. März in der WM-Ausscheidung in Genf Lettland.