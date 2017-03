Ski alpin

11.3.2017, 19:50 Uhr

Wendy Holdener mit Bestzeit im ersten Lauf

Wendy Holdener greift in Squaw Valley die Nummer 1 im Slalom an. Die Innerschweizerin liegt nach dem ersten Lauf vor der Seriensiegerin Mikaela Shiffrin in Führung. 2 Hundertstel beträgt die Reserve. Von sda

Wendy Holdener auf dem Weg zur Bestzeit (Bild: sda)

10 Mal schon stand Wendy Holdener in einem Weltcup-Slalom auf dem Podium, fünfmal als Zweite, fünfmal als Dritte. Doch gewonnen hat die 23-Jährige noch nie. Gegen eine Mikaela Shiffrin ist auch schwer anzukommen. Doch in Squaw Valley schuf sich die Innerschweizerin eine vielversprechende Ausgangslage. Erstmals in ihrer Karriere liegt Wendy Holdener nach einem ersten Slalom-Lauf in Führung. Sie bewegt sich dabei allerdings auf dünnem Eis, denn zwei Hundertstel sind ein knappes Polster.

Ein Nachteil ist zudem, dass Mikaela Shiffrin bereits bei Halbzeit wusste, dass sie den Slalom-Weltcup ein viertes Mal gewonnen hat. Die Slowakin Veronika Velez Zuzulova, die als einzige Gegnerin den Triumph der Amerikanerin hätte verhindern können, war zwar im ersten Durchgang schneller unterwegs als Holdener und Shiffrin, schied dann aber aus, womit die Entscheidung gefallen war. Shiffrin wird so im zweiten Lauf etwas unbelasteter angreifen können.

Sehr gut hielt sich im ungewöhnlich steilen Gelände von Squaw Valley auch die erst 18-jährige Mélanie Meillard. Als Achte liegt die Walliserin im Bereich ihrer persönlichen Bestmarke (Platz 6 im November in Levi). Meillard setzte sich auch noch vor ihre Teamkolleginnen Michelle Gisin (10.) und Denise Feierabend (14.).