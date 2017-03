FC Basel

11.3.2017, 04:50 Uhr

Allgemeine Lage: ein blendend gelaunter Trainer und viel Sonne im Wallis

11.3.2017, 04:50 Uhr

Am Sonntag (16 Uhr) spielt der FC Basel in der 24. Runde auswärts gegen den FC Sion. Mit 15 Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz lässt es sich beruhigt ins Wallis fahren. Von Samuel Waldis

Sieht er gegen den FC Sion am Sonntag Gelb, ist Renato Steffen gegen die Grasshoppers gesperrt. (Bild: Keystone/TagesWoche)

Der FC Basel: ruhige Fahrt nach Sion

«Es war Fasnacht!», sagt einer der Presseleute zu Urs Fischer, als der in die Runde fragt, warum es denn so ruhig zu und her gehe an diesem Freitag. «Stimmt!», antwortet der Cheftrainer des FC Basel, der die drei schönsten Tage des Jahres wegen anderer Termine verpasste. Und dann will der 51-Jährige augenzwinkernd noch wissen, wie lange denn die Regenerationszeit dauere.

Fischer scheint zwei Tage vor der 24. Runde blendend gelaunt und zu Scherzen aufgelegt, ein Gemütszustand, der nicht erstaunt: Der Mann hat mit seinem Team 15 Punkte Vorsprung auf die Young Boys, steht im Cup in der Runde der letzten Vier. Und er fährt am Sonntag ins Wallis, wo man zum Anpfiff um 16 Uhr gegen den FC Sion 16 Grad und viel Sonnenschein erwartet.

«Am liebsten bei Flutlicht und feuchten Bedingungen»

Die frühlingshaften Temperaturen sind eine Wohltat nach der verregneten Fasnacht. Und eine Reise ins Wallis gehört bei dieser Wetterlage zu den angenehmen Aufgaben im Schweizer Berufsfussball, auch wenn Fischer sagt: «Als Spieler habe ich am liebsten bei Flutlicht und feuchten Bedingungen gespielt. Aber jetzt bin ich Trainer, die Mannschaft muss sich unabhängig der Spielzeit optimal einstellen. Ich glaube, dass 13.45 Uhr am Sonntag nicht der absolute Renner ist, das ist schon schwierig bezüglich der Vorbereitung. Der Grossteil der Spieler bevorzugt eine Anspielzeit am Samstagabend, das glaube ich zumindest.»

Im letzten Saisonviertel, das ist seit diesem Freitag bekannt, spielt der FCB zweimal am Samstag um 20 Uhr, zweimal am Freitag- und einmal am Donnerstagabend. Am Sonntag, wie in der 24. Runde gegen den FC Sion, muss der Meister viermal ran.

Spielplan des FC Basel im letzten Saisonviertel 2016/17 Runde Gegner Ort Datum Uhrzeit 28 FC Lausanne-Sport auswärts Samstag, 15. April 20 Uhr 29 FC Vaduz zuhause Samstag, 22. April 20 Uhr 30 FC Luzern auswärts Freitag, 28. April 19.45 Uhr 31 FC Lugano auswärts Sonntag, 7. Mai 13.45 Uhr 32 FC Thun zuhause Sonntag, 14. Mai 13.45 Uhr 33 FC Sion zuhause Donnerstag, 18. Mai 19.45 Uhr 34 Young Boys auswärts Sonntag, 21. Mai 16 Uhr 35 Grasshoppers auswärts Sonntag, 28. Mai 16 Uhr 36 FC St. Gallen zuhause Freitag, 2. Juni 20.30 Uhr » Spielplan der Super League

Die personelle Lage auf einen Blick

Marc Janko ist teilweise wieder ins Mannschaftstraining integriert. Die Abschlusseinheit am Samstag entscheidet über seine Einsatzmöglichkeit.

Verletzte:

Kevin Bua (Aussenbandriss im linken Knie)

Germano Vailati (hatte noch immer muskuläre Beschwerden, nach einem Einsatz mit der U21)

Gesperrte: keiner

Renato Steffen wäre bei einer gelben Karte für das Heimspiel gegen die Grasshoppers am 18. März (20 Uhr) gesperrt.

Der FC Sion: dritte Kraft der Liga in Erwartung des langersehnten Sieges

Als der FC Sion letztmals in der Meisterschaft gegen den FC Basel gewann, spielten Xamax und Bellinzona in der Super League und Geoffroy Serey Dié im Dress der Walliser. Längst vergangene Zeiten also, knapp sechs Jahre sind seit diesem 3:0 ins Land gezogen, die einzigen Erfolge gegen die Basler feierten die Sittener seither im Cup.

» Bilanz des FC Sion gegen den FC Basel

In der laufenden Spielzeit verloren die Walliser beide bisherigen Duelle: 1:2 (nach Toren von Matias Delgado und Marc Janko) und 3:0 (Delgado (2) und Doumbia). Trotzdem hat sich der FC Sion als dritte Kraft etabliert, sieben Punkte hinter den Young Boys, drei Zähler vor dem FC Luzern.

Zverotic kehrt zurück, Akolo erfreut sich blendender Form

Ins Team von Trainer Peter Zeidler könnte am Sonntag Elsad Zverotic zurückkehren. Nach der roten Karte aus der Partie gegen den FC Lausanne-Sport sass der Innenverteidiger im Cup gegen den SC Kriens und in der Liga gegen den FC St. Gallen seine zwei Spielsperren ab.

Mann der Stunde im rotweissen Dress ist Chadrac Akolo. Zwölf Tore hat der Kongolese in der Liga geschossen, gleich viele wie Basels Topscorer Seydou Doumbia.

» Scorerliste in der Super League

