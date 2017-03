Formel 1

8.3.2017, 20:45 Uhr

Intensiver Testtag für Sauber

Die Sauber-Fahrer Pascal Wehrlein und Marcus Ericsson belegen am zweiten Tag der Abschlusstestfahrten im spanischen Montmelo die Plätze 11 und 13 - bei 14 gestarteten Fahrern. Von sda

Marcus Ericsson war am Nachmittag mit dem Sauber C36 im Einsatz (Bild: sda)

Wehrlein, der am Dienstag seine ersten Runden im Sauber C36 gedreht hatte, fuhr in der besten seiner 59 Runden knapp vier Zehntel schneller als sein schwedischer Teamkollege, der in der Nachmittagssession 47 Runden zurücklegte.

Die beste Zeit des Tages fuhr Mercedes-Neuzugang Valtteri Bottas. Der 27-jährige Finne benötigte bei seinem schnellsten Versuch auf dem Circuit de Catalunya bei Barcelona 1:19,310 Minuten, womit er so schnell wie noch keiner in diesem Jahr war. Felipe Massa bestätigte als Zweiter mit 0,110 Sekunden hinter Bottas seine starke Vorstellung vom Vortag, als er im Williams der Beste des Tages gewesen war.