Deutschland

8.3.2017, 17:50 Uhr

Fabian Lustenberger droht längere Pause

8.3.2017, 17:50 Uhr

Hertha Berlin muss möglicherweise bis zu vier Wochen auf Fabian Lustenberger verzichten. Von sda

Fabian Lustenberger könnte bis zu einem Monat ausfallen (Bild: sda)

Der Schweizer Defensivspieler, der schon am Sonntag bei der 0:1-Niederlage in Hamburg gefehlt hatte, konnte am Mittwoch beim Tabellenfünften der Bundesliga nicht mittrainieren. Laut Trainer Pal Dardai könnte es sich bei der Verletzung Lustenbergers um eine Schambeinentzündung handeln.