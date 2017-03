NLB Playoffs

7.3.2017, 22:55 Uhr

Lakers bestätigen Break - Ajoie gleicht aus

Rapperswil-Jona geht dank dem 5:2-Heimsieg gegen La Chaux-de-Fonds in der Best-of-7-Serie 2:0. Ajoie gelingt gegen Qualifikationssieger Langenthal im zweiten NLB-Halbfinal der Ausgleich. Von sda

Trainer Jeff Tomlinson ist mit Rapperswil-Jona auf Kurs (Bild: sda)

Die Lakers von Trainer Jeff Tomlinson verdankten den Sieg ihrem Powerplay, erzielten sie doch die ersten vier Tore in Überzahl. Für das 3:1 (54.) und 4:2 (59.) zeichnete der zum Stürmer umfunktionierte Verteidiger Leandro Profico verantwortlich. Allerdings muss Gäste-Keeper Tim Wolf den dritten Gegentreffer auf seine Kappe nehmen. Das 5:2 schoss Michael Hügli 40 Sekunden vor dem Ende ins leere Gehäuse.

Vor dem zweiten Halbfinalspiel gegen La Chaux-de-Fonds hatte die Rapperswiler Erfolgsquote im Powerplay starke 32,26 Prozent betragen. Insofern war unverständlich, wie undiszipliniert die Neuenburger agierten. Sie kassierten nicht weniger als zehn Zweiminuten-Strafen.

Nach dem sehr schmeichelhaften 4:2-Auswärtssieg in der ersten Partie starteten die Lakers mit viel Selbstvertrauen. Sie hatten die Begegnung im ersten Drittel weitgehend im Griff und führten dank Steve Mason (7.) zur ersten Pause 1:0.

Schon gegen Ende des ersten Abschnitts übernahm aber La Chaux-de-Fonds das Zepter. Im zweiten Drittel spielten praktisch nur noch die Neuenburger, allerdings verteidigten sich die St. Galler äusserst geschickt. Das 1:1 von Kevin Hecquefeuille (46.), ebenfalls in Überzahl erzielt, war aber mehr als verdient. 2:44 Minuten später gingen die Lakers durch ein kurioses Tor von Corsin Casutt aber erneut in Führung. Danach gelang La Chaux-de-Fonds nur noch ein Shorthander von Daniel Carbis zum 2:3 (58.).

Ajoie dank Powerplay und Devos

Ajoie setzte sich gegen Langenthal 2:1 durch. Alle drei Treffer fielen im Powerplay. Victor Barbero (6.) und Philip-Michael Devos (35.), der schon beim 1:0 seinen Stock im Spiel gehabt hatte, brachten die Jurassier 2:0 in Front. Es waren die Überzahltore 14 und 15 für Ajoie in den laufenden Playoffs. Devos hat derweil nach sieben Partien in der entscheidenden Meisterschaftsphase bereits fünf Tore und zehn Assists auf dem Konto, womit er in der Skorerliste die Nummer 1 ist. Den Treffer für Langenthal erzielte Stefan Tschannen drei Sekunden vor der zweiten Pause.

Resultate und Zwischenstände:

Meisterschaft NLB. Playoffs (best of 7). Halbfinals:

Ajoie (6.) - Langenthal (1.) 2:1 (1:0, 1:1, 0:0); Stand 1:1.

Rapperswil-Jona Lakers (4.) - La Chaux-de-Fonds (2.) 5:2 (1:0, 0:0, 4:2); Stand 2:0.

Nächste Spiele am Freitag.