7.3.2017, 17:35 Uhr

Der Ire Sam Bennett besiegt die Sprint-Stars

Der Ire Sam Bennett erringt in der 3. Etappe von Paris - Nizza seinen ersten Sieg auf Stufe World Tour. Der Franzose Arnaud Démare behauptet sich als Leader. Von sda

Aussenseiter gewann den Sprint der 3. Etappe - Arnaud Démare (in gelb) bleibt Leader (Bild: sda)

Die 75. Auflage von Paris - Nizza ist zumindest auf die Sprinter bezogen erstklassig besetzt. Deshalb erstaunte, mit welcher Leichtigkeit der Ire Sam Bennett auf der Zielgeraden in Chalon-sur-Saône seinen ersten grossen Sieg herausfuhr. Der Norweger Alexander Kristoff, die Deutschen John Degenkolb, Marcel Kittel und Marcel Greipel - sie alle sahen sich deutlich geschlagen durch den Mann aus der deutschen Equipe Bora-Hansgrohe.

Als Träger des Leadertrikots behauptete sich Arnaud Démare, der letztjährige Gewinner von Mailand - Sanremo. Der Franzose beendete das Teilstück auf Platz 6. Am Mittwoch dürfte er aber Platz 1 in der Gesamtwertung abgeben müssen. Auf dem Programm steht ein Einzelzeitfahren zum Mont Brouilly. Die Strecke ist 14,5 km lang, mit einer 3 km langen Steigung am Ende.