Michel neuer Trainer von Malaga

¶ Die Lohnunterschiede zwischen Mann und Frau haben zwischen 2010 und 2014 abgenommen. Der unerklärte Anteil an der Ungleichheit bleibt aber konstant hoch. Von sda. Weiterlesen

Schweiz

¶ Obwohl das Erdbeben von der Zentralschweiz aus am Montagabend in der ganzen Schweiz spürbar war, hielten sich die Schäden in Grenzen. Seither hat es mehrere Nachbeben gegeben. Mit weiteren muss gerechnet werden. Von sda. Weiterlesen