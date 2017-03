NLA

7.3.2017, 12:20 Uhr

Lardi und Himelfarb wechseln ins Emmental

Die SCL Tigers verpflichten für die nächste Saison den Verteidiger Federico Lardi von Lausanne und den kanadischen Center Eric Himelfarb vom B-Ligisten Thurgau. Von sda

Verteidiger Federico Lardi kehrt im Sommer von Lausanne ins Emmental zurück (Bild: sda)

Für Lardi, der einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat, ist es eine Rückkehr ins Emmental. Der 31-Jährige aus dem Puschlav hatte bereits von 2010 bis 2013 für die Tigers gespielt, ehe er zu Lausanne wechselte.

Himelfarb war vor seinem Engagement bei Thurgau mehrere Jahre in der höchsten und zweithöchsten schwedischen Liga tätig. In der Schweiz spielte der 34-Jährige auch schon für Lausanne, Genève-Servette, Biel und Langenthal. Der kanadische Center, der sich mit den Tigers auf einen Einjahresvertrag mit einer Option geeinigt hat, ist mit einer Schweizerin verheiratet und wird voraussichtlich in einigen Monaten den Schweizer Pass erhalten.