Sachbeschädigungen

12.3.2017, 16:10 Uhr

Vandalen richten mit gestohlenem Bagger Schäden an

12.3.2017, 16:10 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft hat in der Nacht auf Samstag in Marsens FR einen Bagger gestohlen und anschliessend in der Umgebung Schäden angerichtet. Unter anderem wurde die Erde umgepflügt. Von sda

Vandalen haben mit einem gestohlenen Bagger die Erde umgepflügt. (Bild: sda)

In der selben Nacht kam es noch zu weiteren Diebstählen im Ort, wie die Freiburger Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. So wurde unter anderem von einer unbekannten Täterschaft auch ein Forsttraktor entwendet. Die Polizei erliess einen Zeugenaufruf und erhofft sich so, Angaben zur Täterschaft zu erhalten.