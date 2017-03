Bahnverkehr

11.3.2017, 08:15 Uhr

Bahnstrecke über Oberalp wieder in Betrieb

Die Züge der Matterhorn Gotthard Bahn über den Oberalp verkehren wieder planmässig. Zwischen Nätschen UR und dem Oberalp waren am Freitag nach einer Lawinensprengung die Gleise verschüttet worden. Der Schnee sei geräumt worden, teilte die Bahn am Samstag mit. Von sda

Der Schnee ist weggeräumt: Seit Samstagmorgen können die Züge über den Oberalppass zwischen Uri und Graubünden nach dreitägiger Streckensprerrung wieder verkehren. (Bild: sda)

Die Linie zwischen Uri und Graubünden war bereits früher in der Woche gesperrt worden, weil in der Nacht auf Mittwoch eine Lawine niedergegangen war und die Gleise auf mehreren hundert Metern verschüttet hatte. Die zweite Lawine mit Nassschnee ging am Freitagmorgen fast an der gleichen Stelle nieder.