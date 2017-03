UBS-Chef Ermotti mit leichter Lohneinbusse

¶ An diesem Donnerstag spielt Yann Sommer mit Mönchengladbach in der Europa League im deutschen Duell gegen Schalke 04. Im Gespräch mit der TagesWoche erklärt Sommer die neuerliche Wende bei der Borussia, sagt, warum er seinen Vertrag verlängert hat, und er windet der Clubführung des FC Basel ein Kränzchen.Von Bertram Job. Weiterlesen

Champions League

¶Sportzeitungen gab es am Tag nach Barcelonas 6:1-Sieg bereits um 9 Uhr keine mehr zu kaufen. Rückblick auf eine ekstatische Nacht, in der ein Mann ohne Torinstinkt das Wunder schaffte, ein Brasilianer die beste Leistung seiner Karriere abrief, und in der vielleicht eine ganze Menge Kinder gezeugt wurden.Von Florian Haupt. Weiterlesen