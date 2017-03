Auszeichnung

9.3.2017, 22:15 Uhr

Emotionale Kampagne für «Tier im Recht» gewinnt Poster-Preis

Die Stiftung «Tier im Recht» hat mit ihrer Kampagne «Tiere wie Müll» den diesjährigen Preis «Poster of the Year» gewonnen. Mit der Posterserie macht die Stiftung darauf aufmerksam, wie Tiere oftmals entsorgt werden. Von sda

Ein Bild aus der Gewinnerkampagne der Stiftung «Tier im Recht». Es trägt die Aufschrift: «Solange manche Tiere wie Müll behandelt werden, braucht es uns.» (Bild: sda)

«Die Serie 'Tiere wie Müll' macht Unrecht sichtbar, löst Emotionen aus, appelliert an unser Gewissen und aktiviert»: Mit diesen Worten begründete Christian Brändle, der Jury-Präsident der «Swiss Poster Awards 2016», die Wahl der Fachjury am Donnerstag in einem Communiqué.

Die Kampagne der Werbeagentur Ruf Lanz würde auf «gestalterisch hervorragende Weise» auf eine tragische Realität in vielen Haushalten hinweisen sowie für das Thema Tierquälerei sensibilisieren. Für die Preisverleihung der «APG/SGA Poster Night» in Zürich waren insgesamt 340 Werke eingereicht worden.