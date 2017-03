Schweiz - Türkei

8.3.2017, 13:25 Uhr

Türkischer Aussenminister am Sonntag in der Schweiz

Der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu kommt am Sonntag, 12. März, in die Schweiz. Er wird Mitglieder der türkischen Gemeinschaft in der Schweiz treffen. Von sda

Der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu am Mittwoch in Berlin - am Sonntag kommt er in die Schweiz. (Bild: sda)

Dies hat die türkische Botschaft in der Schweiz dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) mittels diplomatischer Note mitgeteilt. Das EDA bestätigte am Mittwoch auf Anfrage eine entsprechende Online-Meldung des «Blick».

Gemäss dieser Note wird Cavusoglu am Sonntag in der Nähe des Flughafens Zürich die türkischen Generalkonsuln treffen, die in der Schweiz und in Österreich tätig sind. Anschliessend wird er sich mit Mitgliedern der türkischen Gemeinschaft in der Schweiz austauschen.

«Wert auf Meinungsäusserungsfreiheit»

Auf die Frage der Nachrichtenagentur sda, ob Cavusoglu bei den Türken in der Schweiz für die Annahme der Verfassungsreform in der Türkei werben wolle, schrieb das EDA, die Schweiz lege «grossen Wert auf die Meinungsäusserungsfreiheit».

Dies teile sie auch den türkischen Behörden im Rahmen des regelmässigen bilateralen Dialogs immer wieder mit. Sie erwarte von den türkischen Behörden, dass auch sie die Meinungsäusserungsfreiheit gleichermassen respektieren.

Das EDA erklärte weiter, es stehe in Kontakt mit der Bundespolizei und den Zürcher Behörden, die ihre jeweiligen Sicherheitsbefugnisse wahrnähmen.