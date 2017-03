Demonstrationen

8.3.2017, 13:20 Uhr

Kundgebung «Wir sind direkte Demokratie» in Bern ist abgesagt

8.3.2017, 13:20 Uhr

Am 18. März wird in Bern keine Kundgebung mit dem Titel «Wir sind direkte Demokratie» stattfinden. Das Organisationskomitee des Vereins «Brennpunkt Schweiz» hat die Kundgebung abgesagt. Von sda

So gibt der Verein «Brennpunkt Schweiz» auf seiner Internetseite die Demoabsage bekannt. (Screenshot) (Bild: sda)

An einer im Internet übertragenen Medienkonferenz begründeten Vertreter des Komitees die Absage mit «massiven Drohungen» von «Linkschaoten» und insofern mit Sicherheitsbedenken. Es dürfe nicht sein, dass aufgrund einer friedlichen Kundgebung Menschenleben auf dem Spiel stünden.

Das Komitee habe den Entscheid schon vor einer Woche getroffen, aber zuerst Direktbetroffene, etwa die vorgesehenen Lieferanten, informieren wollen. Das Komitee habe den Entscheid ohne Einwirkung von aussen gefällt, also völlig eigenständig.

Mit der Kundgebung wollte das Komitee für eine starke Demokratie und eine unabhängige Schweiz demonstrieren. Den Kundgebungsaufruf begründete es mit der Masseneinwanderungsinitiative, die nicht gemäss dem Volkswillen umgesetzt werde.

Eine Sprecherin der Sicherheitsdirektion der Stadt Bern sagte am Mittwochmittag auf Anfrage, die Organisatoren hätten der Stadt Bern den Verzicht auf die Kundgebung mitgeteilt.

Kundgebung war bewilligt

Die Demonstration war in Bern mit Spannung erwartet worden, weil Gegenkundgebungen angekündigt worden waren. Der Stadtberner Polizeidirektor Reto Nause sagte allerdings Ende Februar in einem Interview mit dem «SonntagsBlick», die Stadt Bern könne mit solchen Situation umgehen.

Nause sprach aber auch von einer grossen Herausforderung. Die Kundgebung des Vereins «Brennpunkt Schweiz» hatte die Stadt Bern bewilligt.

Die SVP Schweiz schreibt in einer Medienmitteilung vom Mittwoch, sie nehme die Absage der Kundgebung mit Erleichterung zur Kenntnis. In den letzten Wochen habe sich abgezeichnet, dass die linke Stadtregierung von Bern nicht in der Lage und willens sei, Recht und Ordnung gegen die linksextreme Szene durchzusetzen.

Es zeuge vom Verantwortungsbewusstsein der Organisatoren, vor diesem Hintergrund auf die Kundgebung zu verzichten.