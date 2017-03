Raubtierpark

6.3.2017, 12:45 Uhr

Lösung für Raubtierpark von René Strickler zeichnet sich ab

Der Raubtierpark von René Strickler in Subingen SO, der seit Jahren wegen Zwangsräumung nach einer Lösung sucht, will im Sommer die Siky Ranch in Crémines BE übernehmen. Der Raubtierpark soll im Herbst in den Berner Jura ziehen. Von sda

Der von der Zwangsräumung bedrohte Raubtierpark in Subingen SO geht neue Wege: Er plant, im Herbst in die Siky Ranch in Crémines BE zu ziehen. (Bild: sda)

Bis es soweit ist, sind noch umfangreiche Umbauarbeiten nötig. Bereits am vergangenen Dienstag sei zwischen den beiden Tierparks eine Vereinbarung unterzeichnet worden, wonach der Raubtierpark die Ranch per 1. Juli 2017 übernehmen werde. Dies teilte die Raubtierpark Subingen AG am Montag mit. Für die Übernahme soll das Aktienkapital um zwei Millionen Franken erhöht worden.

Die Tiere können jedoch frühestens im Herbst nach Crémines umziehen, wie die Verantwortlichen schreiben. Bis dahin seien noch umfangreiche Planungs- und Bauarbeiten nötig. So müssten die Anlagen in der Ranch den heutigen Anforderungen, die für Haltung von Raub- und Wildtieren gelten würden, angepasst werden. In der Siky Ranch werden derzeit Raubvögel und einheimische Tiere gehalten.

Der Raubtierpark von René Strickler in Subingen SO hätte eigentlich gemäss Gerichtsentscheid bis spätestens im Sommer des vergangenen Jahres geräumt worden sein müssen.

Mit einer Beschwerde ans Bundesgericht gegen den Entscheid des Solothurner Obergerichts, das ein erstinstanzliches Urteil des Bezirksgerichts für die Räumung bestätigt hatte, erhielten die Verantwortlichen des Parks eine weitere Fristerstreckung.

Die Verantwortlichen prüften den Kauf der Parzelle. Es habe sich aber gezeigt, dass die Verhandlungen mit dem heutigen Besitzer nicht einfach seien, teilte der Raubtierpark im Herbst mit. Insbesondere habe es bis jetzt keine Zusage für den Teilkauf der Parzelle gegeben.

Aus diesem Grund haben die Verantwortlichen unterschiedliche Schweizer Standorte überprüft, welche nach der Räumung in Frage kämen. Die Siky Ranch im Berner Jura hatte sich schon damals als beste Lösung abgezeichnet.