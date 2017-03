Tierschützer protestieren in Venedig gegen Damien-Hirst-Austellung

8.3.2017, 11:00 Uhr

8.3.2017, 11:00 Uhr

Der Künstler Damien Hirst - hier vor einem seiner berühmtesten Werke - verwendet gern ausgestopfte oder in Formaldehyd konservierte Tierkadaver in seinen Werken. Dagegen haben nun Tierschützer in Venedig protestiert. (Archivbild) (Bild: sda)