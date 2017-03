Im memoriam

6.3.2017, 18:10 Uhr

Street-Art-Pfad in London: Wandeln auf den Spuren von Amy Winehouse

Ein Kunstprojekt im Londoner Stadtteil Camden erinnert an die Soul-Legende Amy Winehouse. Entlang eines Street-Art-Pfads sollen vom 16. März an Graffiti und andere Kunstwerke zu sehen sein, die sich mit der 2011 verstorbenen Sängerin beschäftigen. Von sda

Ein kunstvolles Graffito entlang eines Street Art Pfads in Camden als Hommage an Amy Winehouse. (Bild: sda)

Gleichzeitig gibt das jüdische Museum in London Einblicke in das Leben des Privatmenschen Amy Winehouse. In einer Ausstellung unter dem Titel «Amy Winehouse: A Family Portrait» sind persönliche Gegenstände der Sängerin wie Familienfotos und Kleidungsstücke zu sehen.