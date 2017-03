CH-Kinocharts Wochenende

6.3.2017, 16:25 Uhr

«Logan» stellt Konkurrenz in den Schatten

6.3.2017, 16:25 Uhr

Wie in Nordamerika hat die Marvel-Comicverfilmung «Logan» am Wochenende auch die Schweizer Kinokassen klingeln lassen. 45'000 Filmfans wollten Hugh Jackman als Superheld «Wolverine» in Aktion sehen. Der zweitplatzierte «Lion» zog nur 24'000 an. Von sda

Hugh Jackman erhielt am Wochenende in den Schweizer Kinos als Superheld der Comicverfilmung «Logan» grossen Zuspruch. (Archiv) (Bild: sda)

Unter dem schweizweiten «Logan»-Boom litt insbesondere die Sadomaso-Romanze «Fifty Shades Darker», die eine Woche zuvor noch in allen Landesteilen den ersten Platz belegt hatte. In der Deutschschweiz kam sie noch auf Platz 3, in der Westschweiz sackte sie auf Rang 8 ab, während sie im Tessin hinter «Ballerina» und «La La Land» Platz vier belegte.