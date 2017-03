Theaterfestival

6.3.2017, 14:30 Uhr

Matthias von Hartz leitet Theater Spektakel ab 2018

Matthias von Hartz übernimmt 2018 die künstlerische Leitung des Theater Spektakels in Zürich. Er folgt auf Sandro Lunin, der das Programm des Festivals in diesem Sommer letztmals gestaltet und nach insgesamt zehn Jahren zurücktritt. Von sda

Matthias von Hartz wird 2018 neuer künstlerischer Leiter des Zürcher Theater Spektakels. (Archiv) (Bild: sda)

Der 1970 in Augsburg D geborene Matthias von Hartz studierte Ökonomie und Regie. Er inszenierte an verschiedenen Theatern und war Kurator an internationalen Festivals, wie Peter Haerle, Direktor Kultur im Präsidialdepartement der Stadt Zürich, am Montag mitteilte.

Von Hartz war unter anderem Ko-Leiter des Theaterfestivals Impulse in Nordrheinwestfalen, leitete das Internationale Sommerfestival Hamburg auf Kampnagel und konzipierte für die Berliner Festspiele das Festival Foreign Affairs. Seit 2016 ist er Ko-Kurator für internationale Produktionen des Athens & Epidaurus Festivals.

Das Theater Spektakel wird weiterhin von einem Dreierteam geleitet. Neben Matthias von Hartz (ab 1. November 2017) gehören dem Team Delphine Lyner und Veit Kälin an.