Äthiopien

12.3.2017, 13:55 Uhr

Mindestens 24 Tote durch Erdrutsch an Müllhalde in Äthiopien

Bei einem Erdrutsch an einer Müllhalde in Äthiopien sind mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. 28 Personen seien verletzt worden, teilten die Behörden mit. Sie rechneten mit weiteren Toten oder Verletzten. Von sda

Polizei und Helfer mit Bagger am Unglücksort (Bild: sda)

Das Unglück ereignete sich am Samstagabend in einem Aussenbezirk der Hauptstadt, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung von Addis Abeba am Sonntag.

Der Erdrutsch an der Müllkippe Koshe zerstörte den Angaben zufolge mehr als 30 Häuser. Unter den Toten seien Personen, die den Müll nach brauchbaren Dingen durchsucht hätten, sagte der Behördenvertreter.