10.3.2017, 04:05 Uhr

Zahl der Toten nach Brand in Heim in Guatemala auf 34 gestiegen

Nach dem Brand in einem Kinderheim in Guatemala ist die Zahl der getöteten Mädchen auf 34 gestiegen. Rund 20 Verletzte in teils lebensbedrohlichem Zustand wurden am Donnerstag weiter stationär behandelt. Von sda

«Wir sind alle schuldig», steht auf dem Plakat, das dieser Mann in Guatemala-Stadt bei einer Trauerkundgebung für die toten Mädchen zeigt. (Bild: sda)

Laut Behördenangaben handelte es sich bei den Opfern der Katastrophe um Mädchen zwischen 14 und 17 Jahren. Das Feuer war am Mittwoch im Mariä-Himmelfahrt-Heim in San José Pinula ausgebrochen.

Medienberichten zufolge war in der Nacht eine Revolte gegen mutmasslichen sexuellen Missbrauch durch das Personal sowie schlimme Lebensbedingungen ausgebrochen. Nach Feuerwehrangaben wurden die Verletzten mit Verbrennungen ersten, zweiten und dritten Grades in Spitäler der Hauptstadt gebracht.

In der 2006 gebauten, vom staatlichen Wohlfahrtdienst überwachten Einrichtung lebten Minderjährige, die in ihren Familien misshandelt wurden oder auf der Strasse lebten. Vorgesehen war das Heim für 400 Bewohner, jedoch waren fast doppelt so viele dort untergebracht.