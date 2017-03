Umfrage sieht Macron in erster Wahlrunde vor Le Pen

¶ Das Verfassungsreferendum ist die wichtigste Weichenstellung in der Türkei seit der Einführung des Mehrparteiensystems nach dem Zweiten Weltkrieg: Die Regierung Erdogan will die parlamentarische Demokratie durch ein Präsidialsystem ersetzen. Aber was heisst das? Eine Erklärung.Von Gerd Höhler (n-ost). Weiterlesen

¶ Sind WhatsApp und Threema noch sicher? Was kann der amerikanische Geheimdienst CIA mitlesen? Wer ist betroffen? Das Wichtigste zu den neusten Wikileaks-Enthüllungen in der Übersicht bei der NZZ. Empfohlen von Amir Mustedanagić. Zum Artikel

Linkempfehlung

¶ Nazi-Keule hier, Nazi-Keule da: Die deutsch-türkischen Beziehungen sind infolge der untersagten Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland stark belastet. Nun haben sich die beiden Aussenminister Cavusoglu und Gabriel in Berlin getroffen. Fazit: Es wird zwar weiter geschimpft, aber an der betont «guten Beziehung» wollen die Streithähne trotzdem festhalten. Empfohlen von Tino Bruni. Lesen in der NZZ