Traditionelles Ostereierrollen beim Weissen Haus auch unter Trump

Weltfrauentag

¶Frauen in 30 Ländern gehen am Frauentag am Mittwoch auf die Strasse. Nur Basel feiert Fasnacht. Wer sich trotzdem solidarisieren will, kann schon mal die neue Schweizer Pusshymne hören und das Demonstrieren am Samstag nachholen.Von Andrea Fopp. Weiterlesen