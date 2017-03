Präsidialsystem für Erdogan, was würde sich ändern? Eine Erklärung

Das Verfassungsreferendum ist die wichtigste Weichenstellung in der Türkei seit der Einführung des Mehrparteiensystems nach dem Zweiten Weltkrieg: Die Regierung Erdogan will die parlamentarische Demokratie durch ein Präsidialsystem ersetzen. Aber was heisst das? Eine Erklärung.

Erdogan kämpft an vielen Fronten: Mit dem Einmarsch in Syrien riskiert der türkische Staatschef nun allerdings eine weitere Eskalation im türkischen Kurdenkonflikt. Sein Land stürzt er dadurch noch viel tiefer ins Chaos. Ein Erklärstück von unserem Korrespondenten.

09.08.2016 um 04:50

Am Dienstag trifft der türkische Präsident Erdogan Putin in Sankt Petersburg. Damit will er gegenüber dem Westen unterstreichen: Sein Land hat auch andere aussenpolitische Optionen. Wie weit kann die Annäherung an Russland gehen?