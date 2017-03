Reichtum

7.3.2017, 11:20 Uhr

Multimillionäre in der Schweiz: Jetzt sinds über 7000

In der Schweiz leben derzeit rund 7000 Menschen, die Vermögenswerte von mehr als 30 Millionen Dollar ihr eigen nennen können. Die Zahl der Multimillionäre ist damit in einem Jahr um rund fünf Prozent gestiegen. Von sda

2500 Multimillionäre gibt es gemäss einer Studie in Genf. Das ist mehr als an jedem anderen Ort in der Schweiz. (Archiv) (Bild: sda)

Die schwerreichen Einwohner sind laut dem jüngsten Wealth Report des Immobilienspezialisten Knight Frank vor allem an zwei Orten konzentriert: In Genf leben 2500, in Zürich 2300 Multimillionäre. Genf hat im vergangenen Jahr auch mehr neue Multimillionäre angezogen als Zürich.

Für die Zukunft rechnet das Unternehmen für beide Städte mit einem Zuwachs an Multimillionären, mit 30 Prozent jedoch deutlich stärker in Genf als in Zürich mit 10 Prozent. Für die ganze Schweiz dürfte die Zahl um 20 Prozent wachsen, also auf rund 8500.

Insgesamt schätzt das Unternehmen, das sich auf Daten der Gesellschaft New World Wealth bezieht, die Zahl der Multimillionäre weltweit auf fast 200'000. Knight Frank stellte fest, dass viele dieser Menschen im vergangenen Jahr europäischen Städten - mit Ausnahme Londons - den Rücken gekehrt haben. Australische Städte legten beispielsweise zu.

Schliesslich geht Knight Frank auch davon aus, dass in zehn Jahren rund 70'000 neue Millionäre die Schweiz bevölkern werden. Das wären dann 430'000 Millionäre.