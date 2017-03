Nordkorea testet Rakete als Übung für Angriff auf US-Stützpunkte

7.3.2017, 02:05 Uhr

7.3.2017, 02:05 Uhr

US-Soldaten in Südkorea bei einer Übung in der Nähe der Grenze zu Nordkorea. Das kommunistische Land hat seinen jüngsten Raketentest als Übung für einen Angriff auf US-Stützpunkte in Japan bezeichnet. (Bild: sda)