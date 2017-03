Chemie-Unfall

9.3.2017, 23:30 Uhr

Arbeitsunfall bei Cabb in Pratteln: Drei Arbeiter zur Kontrolle im Spital

9.3.2017, 23:30 Uhr

Bei der Chemiefirma CABB in Schweizerhalle ist es am Donnerstagabend zu einem Arbeitsunfall gekommen. Drei Mitarbeiter wurden in der Folge zur vorsorglichen Beobachtung ins Spital gebracht, konnten dieses aber nach wenigen Stunden wieder verlassen. Von sda

Wie das Unternehmen mitteilte, wurde offenbar nach der Reparatur eines Durchlaufzählers an einer Leitung eine flüssige Chemikalie freigesetzt, was einen Meldealarm auslöste. Die drei Mitarbeiter, die der Ursache nachgingen, seien möglicherweise mit einem Gefahrstoff in Kontakt geraten.

Beim Unternehmen in Pratteln BL ist es in jüngster Zeit wiederholt zu Vorfällen mit Stoffaustritten gekommen. Dies führte im vergangenen November zu einem Köpferollen. Der Werkleiter und ein Anlagenverantwortlicher verliessen das Unternehmen. Die Firmenleitung entschuldigte sich bei der lokalen Bevölkerung.

Anfang Februar teilte CABB mit, man werde bis 2019 rund 85 Millionen Franken in Pratteln investieren – in laufende Verbesserung von Anlagen, Prozessen, Sicherheit und Qualität sowie in die Umsetzung neuer Kundenprojekte. Zudem sei ein neues Instandhaltungskonzept ausgearbeitet worden.

_

Mehr zum Thema:

Was hinter der Cabb-Pannenserie steckt

Wie die Pannenserie enden soll(te)